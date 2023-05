Esposizione Nazionale Canina del Sannio, il Presidente Roberti di Trivento: grande soddisfazione e un pizzico di orgoglio per la perfetta riuscita. Il Gruppo Cinofilo “Luigi Nerilli” con grande soddisfazione e non senza un pizzico di orgoglio per la perfetta riuscita, anche quest’ anno ha portato a compimento l’Esposizione Nazionale Canina del Sannio giunta alla sua 15^ edizione. “Gratificati dal crescente numero di partecipanti- fa sapere in una nota Nicola Roberti, Presidente del Gruppo Cinofilo Luigi Nerilli” – 606 iscritti a catalogo la domenica, e 116 iscritti ai raduni del sabato, numero mai raggiunto nella nostra Esposizione, vogliamo ringraziare tutti, ma proprio tutti quanti hanno contribuito alla riuscita dell’evento. Innanzitutto l’ENCI che ha concesso lo svolgimento della manifestazione, il Presidente dell’ENCI Sig. Dino Muto per la vicinanza dimostrata, al delegato Signora Cinzia Mosca, i Signori Giudici, le Società Specializzate che ci hanno concesso i Raduni e le Mostre Speciali, la Prosegugio, il Circolo Pastore Maremmano Abruzzese, il club Cane da Lupo Cecoslovacco, Pastore Svizzero Bianco Club Italia, l’AIPR, Club Italiano Epanuel Breton, Amici Bassotto Club, Società Italiana Basset Hound, Società Italiana Setters, Club Italiano Bovari Svizzeri, Club Italiano Terranova, Società Italiana Alani, Società Italiana Rottweiler, Società Amatori Cirneco dell’Etna, i commissari di ring, gli sponsor, i membri del Direttivo ed i soci, gli espositori e tutti gli amici del mondo della cinofilia, appassionati o semplicemente curiosi, che a vario titolo sono stati presenti. Un ringraziamento all’Arma dei Carabinieri – chiude il Presidente Roberti – presenti con unità cinofile, a testimonianza dell’alta funzione dell’utilizzo del cane nel sociale e della collaborazione tra l’Ente Nazionale della Cinofilia Italia e l’Arma dei Carabinieri. Un saluto a tutti e …….. arrivederci al 2024 !!!