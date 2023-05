Durante i controlli in occasione della festa del primo maggio i carabinieri della Compagnia di Bojano sulla statale 17, nelle campagne del centro matesino, hanno fermato alle 3 di notte un’auto a bordo della quale c’erano due giovani rumeni entrambi residenti in provincia di Firenze. Durante il controllo i due non sono riusciti a dare una spiegazione plausibile sulla loro presenza in Molise. Poco dopo dalla banca dati dell’Arma è emerso che uno dei due, 26 anni, risultava ricercato sia dalla Procura di Firenze che da quella di Pavia, luoghi dove aveva messo a segno diversi furti in abitazione con le aggravanti dell’aver usato violenza ed agito in gruppo, condotte per le quali gli erano state inflitte condanne per un cumulo complessivo di 3 anni e 11 mesi di reclusione. L’uomo è stato arresatato e si trova ora in carcere a Campobasso.