Festa del 1° Maggio in contrada Codacchio di Trivento, rinviata per maltempo. A farlo sapere è il Presidente dell’associazione culturale San Giuseppe Artigiano, Raffaele Stinziani, con una comunicazione ufficiale: il programma previsto per il 30 aprile e 1°maggio viene rinviato al 5 e 6 maggio 2023, per le condizioni meteo avverse.