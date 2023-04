“Al termine delle due importanti manifestazioni tricolori, i Criteria e gli Assoluti i risultati ottenuti dagli atleti molisani sono stati più che soddisfacenti – le parole di Amelia Mascioli a capo della delegazione regionale della FIN – il Molise sta esprimendo un nuoto di qualità e ancora una volta il medagliere ed i piazzamenti ottenuti da tutti gli atleti nelle due manifestazioni tricolori, mi consentono di affermare che il nuoto nella nostra regione si esprime con qualità e competenza. Dietro i singoli successi ottenuti che sono sempre più straordinari c’è l’attività svolta da atleti, tecnici e società che investono quotidianamente in professionalità e competenza. Nell’ultimo appuntamento, gli Assoluti, che ha visto ben sei atleti molisani in vasca delle società’ h2osport, hidrosport e m2, abbiamo visto anche la emozionante finale junior di Alessio D’Agostino (m2), al suo esordio nel campionato assoluto, che si è qualificato alla finale con la sua gara del 100 dorso, chiusa in ottava posizione con il tempo di 58’79. Ma i complimenti vanno davvero a tutti, consapevole che anche la seconda parte della stagione agonistica ci riserverà non delle sorprese ma delle belle conferme”.



Di seguito tutti i risultati:

MUCCITTO Giovanna

– 100 Farfalla 1’04”07 – 47° (Eliminatorie)

– 50 Farfalla 29”24 – 60° (Eliminatorie)

GALLESI Marco

– 50 Stile Libero 23”85 – 53° (Eliminatorie)

– 50 Farfalla 25”48 – 40° (Eliminatorie)

ANGELILLI Luca

– 100 Rana 1’04”50 – 31° (Eliminatorie)

LONATI Martina

– 100 Farfalla 1’02”40 – 24° (Eliminatorie)

TREVISI Alessandro

– 50 Stile Libero 23”96 – 56° (Eliminatorie)

– 100 Stile Libero 52”07 – 47° (Eliminatorie)

D’AGOSTINO Alessio

– 50 Dorso 26”95 – 41°

– 100 Dorso 58”73 – 37° (Eliminatorie)

– 100 Dorso 58”79 – 8° (Finale junior)

Fonte: Ufficio stampa