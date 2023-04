Share on Twitter

Nonostante le temperature non propriamente estive, il centro di Termoli è stato preso d’assalto da turisti ma non solo per la giornata del 25 aprile.

Lunghe fila d’auto sul lungomare come se fosse una domenica d’estate.

C’è chi ne approfitta per passeggiare sulla spiaggia e prendere la prima tintarella catturando qualche raggio di sole che fa capolino dalle nuvole.

A fare da cornice come ogni anno in questa giornata la cavalcata sul bagnasciuga organizzata da un’associazione locale che ha attirato la curiosità di bambini e adulti che con cellulare alla mano non hanno esitato a immortalare gli splendidi animali.

Ristoranti e strutture ricettiva hanno registrato il tutto esaurito e si dicono soddisfatti sperando che questo ponte faccia da traino alla ripresa del turismo in previsione dell’estate.