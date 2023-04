Come ogni tempesta, arriva accompagnata dal lampo e dal fracasso la notizia della ricostituzione del movimento politico Costruire Democrazia, fondato nel 2009 dall’ex consigliere regionale e oggi noto e affermato avvocato, Massimo Romano. Sempre attento, acuto e pungente, Romano non ha mai smesso di osservare i fenomeni, gli approdi ma soprattutto le derive di una classe politica che nel documento col quale si annuncia il ritorno sulla scena regionale viene definita oggettivamente inadeguata alla gestione della cosa pubblica. Una classe politica fallimentare alla quale va imputata una regione allo sbando, una sanità a brandelli, uno spopolamento galoppante e l’assenza di qualsivoglia programma di sviluppo, gestione di beni comuni, turismo, politiche attive del lavoro, formazione, agricoltura e attività produttive. Una analisi durissima che non lascia spazio ad un appello per la classe politica attuale ma che si propone una radicale palingenesi del quadro di riferimento tanto nello schieramento conservatore quanto in quello progressista, ammesso che le due categorie possano applicarsi al Molise.

E’ chiaro che da qui alla presentazione di liste e candidati, Costruire democrazia una scelta di campo dovrà farla, salvo correre da sola con appesa in testa la spada di Damocle rappresentata dalla soglia dell’8% necessaria per l’ingresso in consiglio regionale ad una formazione che non corra in coalizione.

Nelle settimane scorse, molte erano state le interlocuzioni avute da Romano col M5S ma, come dimostra in maniera palmare l’evidenza dei fatti, si tratta di tentativi che non hanno portato a nulla. Anzi, allo stato dell’arte viene meno una delle possibili e fondamentali liste d’appoggio allo schieramento progressista che dall’iniziativa di Romano potrebbe essere indebolito. Insieme a Romano, varie sono le figure che compongono il parterre di promotori della rediviva formazione: tra essi l’avvocato Enzo Iacovino, la sindaca di Casacalenda Sabrina Lallitto e l’ex candidata a Sindaco di Isernia, Rita Formichelli.