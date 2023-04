Nove contrade in festa, a Campomarino pubblico delle grandi occasioni per il palio delle oche, giunto alla terza edizione. Nell’ambito della ricorrenza di San Vincenzo Ferreri una corsa sui generis che ha richiamato in paese migliaia di turisti, soprattutto curiosi.

Grande lavoro di organizzazione della compagnia del bosco e dell’associazione San Vincenzo con il supporto dell’amministrazione comunale. Diversi i gruppi di volontariato che hanno collaborato, sempre attivi sul territorio.

Alla fine a tagliare il traguardo per prima l’oca della contrada Furcaria. Il suo nome è Osvaldo, l’oca più veloce del palio.

Aggregare è l’obiettivo di un’iniziativa carica di entusiasmo, dai più piccoli ai meno giovani, una comunità in festa.

Forte ed efficace la collaborazione tra le associazioni che a Campomarino rivestono sempre un ruolo importante.