Inaugurata la nuova sede del Municipio di Trivento. Corallo: abbiamo cercato e trovato la soddisfazione dei nostri cittadini utenti. Nella mattinata di oggi, 23 aprile 2023, si è svolta la cerimonia di inaugurazione della nuova sede comunale, con la presenza del sindaco Pasquale Corallo e del gruppo politico di maggioranza, il vescovo Claudio Palumbo, il comandante dei carabinieri, Edgard Pica accompagnato dal maresciallo Francesco Nobile, e numerosi cittadini. Le tre sedi comunali di piazza Cattedrale, via Toretta e Colle san Giovanni, sono state concentrate, già da qualche mese, presso la ex sede della scuola “Emanuele Ciafardini”, “una scelta dovuta alla crisi energetica – ha riferito il sindaco Corallo all’ingresso della nuova piazza Municipio – c’è la necessità di ridurre i consumi, ma è stata anche una scelta di opportunità, considerato che abbiamo migliorato l’organizzazione e l’erogazione dei servizi stessi, con un evidente e tangibile riscontro positivo dei nostri cittadini utenti. Abbiamo accessi agevoli per i portatori di handicap e un vasto parcheggio antistante la struttura. La casa comunale è e rimane la casa dei cittadini, prima di ogni cosa. Tutte le perplessità iniziali, dovute a questa scelta, sono state fugate. Contemporaneamente, la scuola “Nicola Scarano”, con tante classi vuote ora ospita le classi della ex scuola “Emanuele Ciafardini”, creando un unico polo scolastico di via Acquasantianni, con infrastrutture adeguate alla sicurezza e alla crescita più in generale dei nostri giovani studenti. Certamente, non dimentichiamo il nostro Centro storico che rimane il nostro fiore all’occhiello: la ex sede di piazza Cattedrale sarà consegnata ad un privato per un progetto di ricettività, grazie ad un bando ministeriale. Sento che questa è una giornata importante per la nostra amata Città di Trivento – ha concluso Corallo – dico queste parole non senza emozione. Ringrazio il mio gruppo politico, i dipendenti, i volontari, tutti coloro che ci hanno accompagnato e dato una mano in queste settimane per il trasferimento della sede, condivido con loro questa grande emozione”.