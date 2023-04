Al teatro Fulvio di Guglionesi domani, domenica 23 aprile (ore 19) in scena Silvio Orlando con “La vita davanti a sé”. L’attore, che in questi giorni è al cinema tra i protagonisti del nuovo film di Nanni Moretti, torna in Molise per mettere in scena il testo di Romain Gary pubblicato nel 1975 e adattato per il cinema nel 1977. E’ la storia di Momò, bimbo arabo di dieci anni che vive nel quartiere multietnico di Belleville nella pensione di Madame Rosa, anziana ex prostituta ebrea che ora sbarca il lunario prendendosi cura degli “incidenti sul lavoro” delle colleghe più giovani. Un romanzo commovente e ancora attualissimo, che racconta di vite sgangherate che vanno alla rovescia, ma anche di un’improbabile storia d’amore toccata dalla grazia. Lo spettacolo rientra nella stagione teatrale del Loto di Ferrazzano, diretta da Stefano Sabelli, che sempre al Fulvio di Guglionesi martedì 25 aprile (ore 19) proporrà anche Giuseppe “Spedino” Moffa con il suo “Ua Uà – Spedino canta Cirese”. Figura centrale nella storia culturale del Molise, Eugenio Cirese ha dedicato alla sua terra gran parte della propria opera, sostenuta da una spiccata predilezione per il dialetto e dalla solidale partecipazione alla causa dei contadini dei quali raccoglie, con grande perizia filologica, voci e i canti. Alla sua opera si è accostato “Spedino” Moffa, cantautore e polistrumentista che, figlio della stessa terra, ha messo in musica alcune delle pagine più significative di Cirese.