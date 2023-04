Programma degli eventi estivi della Città di Trivento, ottima risposta da parte delle associazioni del posto. Di questo parere è il primo cittadino di Trivento, Pasquale Corallo, in merito alla risposta data dalle associazioni del posto all’Avviso esplorativo voluto dall’Amministrazione comunale per la presentazione di eventi culturali e di intrattenimento, “una programmazione anno 2023 in continuo e costante aggiornamento – precisa il sindaco Pasquale Corallo – aspettiamo ancora le proposte della Pro loco e di chi ancora non ha potuto presentare un proprio programma, ma fino ad ora sono già tante le date messe in programma e questo premia l’intuizione dell’Amministrazione comunale nel pianificare con ordine gli eventi, evitando il sovrapporsi di manifestazioni, puntando alla migliore organizzazione possibile. Non posso che ringraziare tutti coloro che hanno risposto e risponderanno al nostro invito – ha chiuso il sindaco – ricordo che siamo vincolati dal piano di rientro, dunque ben vengano le iniziative da parte di chi tiene alla nostra Città, la vuole valorizzare e far conoscere”. L’attuale programma, ricordiamolo in via di aggiornamento, parte con la prima tappa il 30 Aprile e 1 Maggio 2023 “Festa del primo maggio di c/da Codacchio” a cura dell’omonimo Comitato; il 3 Giugno 2023 “Festa c/da Fonte del Cerro” a cura dell’Associazione Culturale Sant’Antonio; il 27 e 28 Luglio 2023 – “Festa dei santi patroni Nazario, Celso e Vittore”; il 29 Luglio 2023 (o 5 Agosto 2023) “Heritage” a cura dell’Associazione “Un filo che unisce APS” sulla scalinata San Nicola; dal 29 Luglio e fino al 13 Agosto (finale) il “25° Memorial Pasquale Minichillo” a cura dell’Associazione Agorà ; il 30 Luglio 2023 (o 6 Agosto 2023) il “Raduno Auto D’epoca” a cura dell’Associazione “Club 500 e Auto d’epoca Terventum”; inizi Agosto 2023 “Rocciamorgia il Molise di mezzo tra arti e cultura 2023” a cura dell’Associazione “Il Molise di Mezzo APS ETS” nel centro storico; il 12 Agosto 2023 “Memorial Luciano Minichillo” nella piazzetta del Sorriso ; il 14 Agosto “Festa c/da Montagna” a cura dell’Associazione Agorà C/da Montagna; il 15 Agosto 2023 – “Festa del melone” in piazzetta del Sorriso; il 16 Agosto 2023 “Sagra del vitello” a cura dell’Associazione Cenobio C/da Maiella nel piazzale antistante Polifunzionale; il 18 Agosto 2023 “Festa dei cavatelli” a cura della Pizzeria “Jolly” in via Casalotti; il 19 Agosto 2023 “Notte truck” a cura del bar “Vintage” in Piazza Fontana n. 85/A; il 7 e 8 Settembre 2023 “Festa c/da Maiella” a cura dell’Associazione Cenobio C/da Maiella.