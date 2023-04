Resta ricoverata in Terapia Intensiva al San Timoteo la 48enne di Ururi intossicata dal botulino.

La donna aveva mangiato del pesto preparato in casa, conservato in un vasetto e scongelato per l’occasione. I primi sintomi sono arrivati qualche ora più tardi al lavoro.

Già nella giornata di ieri le è stata somministrata una dose di siero, proveniente da Napoli. Ma la staffetta è stata riattivata anche oggi per una seconda dose di antibotulinico. Effettuata anche una diagnosi neurologica: la doonna, che resta intubata, ha comunicato con i familiari attraverso dei fogli.