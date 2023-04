43° Convegno nazionale a Salerno: in prima fila la Caritas di Trivento contro lo spopolamento delle aree interne. Si è tenuto a Salerno, dal 17 al 20 aprile, il 43° Convegno nazionale delle Caritas diocesane, durante la tavola rotonda è intervenuto don Alberto Conti, direttore della Caritas diocesana trignina. Un territorio depresso, con 40 paesi sul confine Abruzzese molisano, destinati a scomparire entro il 2040, questo il quadro desolante emerso dal dibattito, “la scuola, la sanità sono presidi importanti – riportiamo un passaggio centrale dell’intervento di don Alberto – altrimenti si creano crimini contro l’uguaglianza. Se persone che vivono in uno stesso Stato sono diverse solo perché vivono in zone diverse è il tradimento della nostra Costituzione e del Vangelo”. Il direttore ha anche menzionato la scuola diocesana di formazione all’impegno sociale e politico “Paolo Borsellino” rivolta principalmente ai giovani e ha ricordato quanto sia importante il concetto di comunità operante contro il senso di solitudine, indifferenza e rassegnazione, per rinnovare una responsabilità civica in grado di invertire la rotta.