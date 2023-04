Chiusa la regular season, il Cln Cus Molise si prepara per gli spareggi A2 elitè. La squadra di Sanginario non è riuscita ad arrivare tra le prime sei nel girone B, un piazzamento che avrebbe permesso la qualificazione matematica al nuovo campionato. I cussini chiudono al settimo posto, un piazzamento di cui andare comunque fieri sia per la difficoltà del girone sia per i tanti infortuni che si sono verificati durante l’arco della stagione. L’accoppiamento per il primo turno è contro la Fenice Venezia Mestre che si è piazzata decima nel girone A. Un cammino abbastanza analogo per le due formazioni, 36 punti per i molisani, 35 per i veneti. Ricordiamo che per accedere alla serie A2 elitè ci saranno due turni a disposizione, dunque, una doppia chance per la squadra di Sanginario per cogliere quello che è l’obiettivo dichiarato dalla società ad inizio stagione. Gara di andata sabato prossimo in terra lagunare (29 aprile), ritorno previsto al Palaunimol sabato sei maggio, una settimana di tempo per preparare nel migliore dei modi le due sfide più importanti della stagione.

Nel torneo di C1 regionale, domani pomeriggio, andrà in scena la seconda giornata dei play off, ricordiamo che da calendario il terzo e ultimo turno dei mini gironi si giocherà martedì 25, mentre la finalissima è in programma sabato prossimo 29 aprile. Nel gruppo 1, lo Sporting Campobasso sarà ospite della Polisportiva Kalena. A San Giuliano di Puglia i rossoblu di Pietrunti cercano il secondo successo per compiere un altro passo verso la serie B. Nell’altra gara la Chaminade sarà ospite del San Severo, che nella prima giornata, a sorpresa, non è andato oltre l’ 1 a 1 contro il Kalena. Nel gruppo 2, importante occasione per la Polisportiva Bojano che, dopo il successo nel primo turno contro il Miranda, cerca il bis sempre in casa contro l’Arcadia Termoli. Un risultato che potrebbe permettere alla squadra diretta da Leo Melfi di giocarsi le chance finalissima nel prossimo turno, martedì in trasferta a Torremaggiore. I pugliesi, veri favoriti insieme allo Sporting Campobasso per la serie B, saranno ospiti del Miranda domani pomeriggio.