Comune di Trivento, tutte le indicazioni utili sulla Tari e gestione smaltimenti rifiuti. L’Amministrazione comunale di Trivento fa sapere che per informazioni e assistenza sulla Tari e sulla gestore del servizio smaltimenti rifiuti sono disponibili i seguenti contatti: numero verde 800 007 670 attivo i giorni Lunedì e Mercoledì dalle ore 09.00 alle ore 17.00; Comune di Trivento Ufficio Tributi, Piazza Municipio, n.1 – 86029 Trivento, tel. 800 007 670, sito: www.comune.trivento.cb.it sezione Trasparenza Rifiuti Arera, email: segreteria@comunetrivento.it, Pec: protocollo.trivento@pec.it. Contattando il numero verde 800 007 670, attivo i giorni Lunedì e Mercoledì dalle ore 09.00 alle ore 17.00, è possibile ricevere informazioni di carattere generale e prenotare appuntamenti telefonici per avere a disposizione un operatore all’orario stabilito. Inoltre, l’Amministrazione comunale da anche i riferimenti di Smaltimenti Sud, via Camillo Carlomagno, 10/12 – 86170 Isernia, numero verde 800 199 708 da rete fissa. Esclusivamente per servizi diversi dalla Tassa rifiuti: dal Lunedì al Venerdì dalle ore 8.30 alle 13.00 e dalle ore 15.00 alle 18.00, il Sabato dalle ore 9.00 alle 12.00 (esclusi i festivi) (anche per informazioni relative alle modalità di erogazione del servizio integrato di gestione dei rifiuti) sito: www.smaltimentisud.com, email: smaltimentisud@alice.it

E’ possibile anche contattare il gestore Smaltimenti Sud inviando un messaggio dalla pagina Facebook di SmaltimentiSud.