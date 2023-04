In Molise nel 2021 la prevalenza dei consumatori di almeno una bevanda alcolica è stata del 80,5% per gli uomini, sopra la media italiana (77,2), 50,9% per le donne, e non si registrano variazioni significative rispetto alla precedente rilevazione. E’ quanto emerge da uno studio dell’Osservatorio nazionale alcol (Ona) dell’Istituto superiore di sanità su dati Istat. La prevalenza dei consumatori di sesso maschile di amari si mantiene per il sesto anno consecutivo superiore alla media nazionale ed è superiore alla media anche la prevalenza dei consumatori di birra. Tra le donne è inferiore alla media la prevalenza delle consumatrici di vino, superalcolici e amari e per quest’ultima bevanda il valore è inoltre diminuito passando da 20,6% nel 2020 a 14,1% nel 2021. Come nel 2020, per gli uomini i valori di tutti gli indicatori che identificano i comportamenti a rischio sono superiori alla media nazionale, mentre per le donne sono in linea con il valore medio nazionale. Non si registrano inoltre variazioni significative di questi indicatori né tra gli uomini né tra le donne.