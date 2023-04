Un solo voto di scarto e un anno di attesa per capire chi sarà il prossimo sindaco. Accade a Montefalcone nel Sannio, protagonista di questa singolare vicenda elettorale.

Un’elezione a puntate, scandita dal primo conteggio delle schede che, lo scorso 13 giugno, avevano premiato Fabio Pasciullo. Per una sola scheda aveva battuto Gilda Del Borrello che però aveva presentato ricorso.

La parola fine arriverà domenica e lunedì prossimi, quando gli elettori del paese torneranno alle urne. Sì perché nel comune con poco meno di 1400 residenti si svolgerà il turno di ballottaggio dopo l’esito dei ricorsi.

Dopo un nuovo conteggio delle schede, infatti, i giudici amministrativi hanno dato ragione a Gilda Del Borrello e le hanno restituito un voto, risultato decisivo per agguantare il pari. In sostanza, lei e Pasciullo partono dallo stesso risultato, il primo turno si è di fatto concluso 535 pari e si giocheranno la poltrona del Municipio in un ballottaggio che durerà addirittura due giorni.

Un caso singolare quello di Montefalcone dove, dal 17 giugno, l’amministrazione comunale è guidata dal commissario Stefano Italiano, nominato dalla prefettura di Campobasso.

A Montefalcone nel Sannio tutto è pronto, a distanza di quasi un anno, del secondo turno. Sperando che alle urne vadano a votare un numero dispari di elettori. O quantomeno che siano dispari le schede valide. Il rischio di un nuovo pari agita i sonni dei due candidati.