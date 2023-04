Molise circolare e raccolta dei rifiuti urbani, il Ministero finanzia il progetto dei comuni di Civitacampomarano, Castelmauro, Gambatesa, Fossalto e Limosano. Lo scorso anno, il Comune di Civitacampomarano quale capofila – fanno sapere dall’amministrazione comunale – insieme ai Comuni di Castelmauro, Gambatesa, Fossalto e Limosano, ha presentato il progetto finalizzato alla Convenzione per la costituzione di un’associazione tra comuni per l’attuazione del progetto MOC (Molise Circolare). La linea d’Intervento, più nello specifico, è il “Miglioramento e meccanizzazione della rete di raccolta differenziata dei rifiuti urbani” emanato dal Ministero della Transizione Ecologica. Il progetto “MOC – Molise Circolare” si propone, in particolare, di costruire un sistema di raccolta differenziata intelligente; aumentare la consapevolezza della cittadinanza nella gestione dei rifiuti; contenere i costi economici ed ambientali della gestione rifiuti. Di recente, con apposito Decreto, il Ministero della Transizione Ecologica ha finanziato la proposta per un importo pari ad euro 750.753,12 rispetto alla richiesta di euro 1.000.000,00. Tuttavia – aggiungono dall’amministrazione comunale di Civitacampomarano – è stata già inoltrata apposita richiesta per recuperare questa ulteriore differenza.