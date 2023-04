Limosano, al via il corso di scacchi gratuito con il vicecampione d’Italia. Ogni sabato pomeriggio, partendo da oggi 15 aprile 2023, alle ore 16:30, presso la sala consiliare “I. Petrone” del Comune di Limosano, si terrà il corso di scacchi tenuto dal vicecampione d’Italia (tra i candidati maestri) Antonio Petruccioli. Per informazioni e iscrizioni si può contattare allo 0874.701235; cell. 328.4596719. Il gioco degli scacchi – fanno sapere gli organizzatori – è una palestra straordinaria per la nostra mente. In realtà, muovere i pezzi sulla scacchiera è molto di più di un semplice “training” mentale. È strategia, lungimiranza, pensiero laterale, problem solving … e molto molto altro ancora, tutto in una semplice partita che si svolge su una scacchiera. Inoltre, l’antichissimo gioco degli scacchi, oltre a far bene al cervello, soprattutto se praticato a partire sin dalla giovane età, tempra il carattere e insegna disciplina, autostima e pazienza. Il gioco degli scacchi non ha “effetti collaterali” e ci aiuta ad allenare la nostra capacità di concentrazione, oggi così tanto minacciata, e stimola le nostre capacità strategiche.