Share on Twitter

Share on Facebook

Chiusi i termini per presentare le liste per le prossime elezioni comunali che si terranno il 14 e il 15 maggio anche in provincia di Campobasso.

A Larino, il comune più popoloso, si replica come nel 2018 l’uscente Pino Puchetti con “Siamo Larino” e Vito Di Maria con la composizione “Insieme per Larino” appoggiato da Partito democratico e Movimento 5 stelle.

A Guglionesi, nonostante le voci di una terza lista, si conferma la sfida a due per la fascia tricolore: Gianfranco Del Peschio con la lista civica “Guglionesi insieme. Radici per un futuro” espressione dell’accordo tra Pd e pentastellati e per il centrodestra con “Guglionesi nel cuore” Antonio Tomei.

A Montorio nei Frentani il sindaco uscente Nino Ponte Pellegrino ci riprova con la lista “Montorio luogo dell’anima”, il suo avversario sarà Michele Liguori con “Borgo e rinascita”, presentate anche 4 liste di agenti di polizia penitenziaria.

Sono tre i candidati a Vinchiaturo: l’uscente Luigi Valente con “Libertà e partecipazione Vinchiaturo”, Giuseppe Minicucci “Armonia Vinchiaturese.” e Giacomo dell’Aquila già sindaco dal 2001 al 2011 a capo della lista “Sinergia” .

A Oratino corsa a tre tra Antonio Cosenza, Loredana Latessa e Orlando Iannotti, nel comune di Ripabottoni sono due i candidati Michele Frenza e Orazio Civetta.

Sfida a due anche a Macchia Valfortore tra l’uscente Gianfranco Paolucci e Simona Cifelli, presentata anche una terza lista delle forze dell’ordine.

7 le liste a Salcito: una guidata dal primo cittadino uscente Giovanni Gallo contro Pasqualino D’Alessandro le altre 5 composte da non residenti.

Nel comune di Campochiaro presentate invece 8 liste: l’uscente sindaca Simona Valente, Dorothy Albanese e Nicola Capparelli le altre 5 sono composte da forze dell’ordine.