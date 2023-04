Aggiudicato l’appalto per la nascita a Trivento del Centro specializzato per disturbi dello spettro autistico. Il finanziamento di 485 mila euro è da ricondurre alla delibera del CIPE n. 52 del 25 ottobre 2018 della Strategia Nazionale Aree Interne “Alto Medio Sannio”, l’Amministrazione aggiudicatrice è il Comune di Agnone, in qualità di Ente Capofila del Servizio e sede di uno dei centri per l’autismo, mentre il Comune partner è Trivento, dove sorgerà l’altro centro specializzato. L’autismo, o meglio denominato “disturbi dello spettro autistico“, è un disturbo del neuro-sviluppo che coinvolge principalmente linguaggio e comunicazione, interazione sociale, interessi ristretti, stereotipati e comportamenti ripetitivi. I diversi livelli di compromissioni di tali aree – si riporta sul sito dedicato – va a comporre il quadro generico della persona affetta da autismo, oltre ad una serie di ulteriori elementi.