Su un punto il comitato no tunnel insiste. Il Consiglio di Stato ha in sintesi sostenuto che chi propose il ricorso contro il progetto promosso dall’allora sindaco di Termoli Angelo Sbrocca non era legittimato a farlo ma “- sostiene il comitato – gli stessi giudici non sono entrati nel merito quei vizi esistono”. La procedura urbanistica, la valutazione strategica, quella di impatto ambientale. Il comitato ha parlato sempre di gravi mancanze. In piazza Sant’Antonio la conferenza insieme agli avvocati Vincenzo Iacovino, Vincenzo Fiorini e Giuseppe Fabbiano. C’era anche il consigliere regionale Valerio Fontana. La battaglia andrà avanti.

Il comitato non si ferma. Prossimo passo, la Procura della Repubblica. In questi 4 anni furono organizzati pullman per protestare, incontri pubblici. Il comitato non ha timore.