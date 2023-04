6 milioni di euro per il porto di Termoli, 18 per quello di Gioia Tauro. Il ministro dei Trasporti, Matteo Salvini, ha firmato il provvedimento che assegna alle Autorità di sistema portuale dei Mari Tirreno meridionale e Jonio e del Mar Adriatico meridionale le risorse per il completamento dei progetti riguardanti l’elettrificazione delle banchine portuali. Le risorse ammontano a 24 milioni e 370.000 euro pronti per finanziare i due progetti per il porto molisano e quello calabrese. Si tratta di interventi che renderanno green e sostenibili gli scali, consentendo un notevole abbattimento delle emissioni di Co2.

Per il Mit – è scritto in una nota – si tratta di un altro segnale di attenzione per le due Regioni”.

Le opere saranno finanziate con i fondi del Piano nazionale per gli investimenti complementari ad integrazione dei fondi nazionali del Pnrr.

Grande soddisfazione è espressa da Michele Marone, consulente di Salvini e commissario regionale della Lega in Molise “per il continuo impegno e la considerazione – scrive Marone – che il ministro dimostra con i fatti per la nostra regione”.