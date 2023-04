Share on Twitter

Oggi e domani presentazione delle liste nei 14 Comuni molisani che andranno alle urne il 14 e 15 maggio per le Amministrative. Le candidature possono essere presentate oggi, venerdì 14 aprile, dalle 8 alle 20 e domani, sabato 15 april,e dalle 8 alle 12. In regione la tornata elettorale per eleggere i sindaci riguarda 9 centri della provincia di Campobasso e 5 della provincia di Isernia. Il Comune più grande interessato dalla tornata elettorale è Venafro con 11mila residenti, il più piccolo invece è Castelpizzuto (poco più di 100 abitanti). Di seguito l’elenco completo dei Comuni molisani al voto. Provincia di Campobasso: Campochiaro, Guglionesi, Larino, Macchia Valfortore, Montorio nei Frentani, Oratino, Ripabottoni, Salcito e Vinchiaturo. Provincia di Isernia: Belmonte del Sannio (centro commissariato dopo la caduta dell’amministrazione locale), Castelpizzuto, Montaquila, Sessano del Molise e Venafro.