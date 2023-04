Share on Twitter

Al Gran concerto rossiniano di Pesaro il soprano Iolanda Massimo originaria di Trivento. Si terrà domani sera, alle ore 21.00 di venerdì 14 aprile 20223, presso il Teatro Sperimentale di Pesaro, il concerto rossiniano “doc”, all’interno del cartellone stagione sinfonica 2023, denominato “La musica attorno – Xanitalia per il territorio”. Concerto rossiniano perché tutti i richiami sono volti al lui, tra i più celebri operisti della storia: Gioachino Rossini: l’orchestra è la Sinfonica G. Rossini, che festeggia nel 2023 il 29° anno di attività e il secondo anno da Istituzione Concertistico Orchestrale riconosciuta dal Ministero della Cultura, mentre sul podio torna il Maestro Daniele Agiman, direttore artistico dal 2009. I solisti sono due giovanissimi cantanti lirici, ma già molto apprezzati sul palcoscenico internazionale: Dave Monaco, tenore, e Iolanda Massimo, soprano di origine triventine. Un altro appuntamento importante per Iolanda Massimo, oramai un’artista riconosciuta e apprezzata dalla critica:vanto per la sua Trivento.