Andando a ritroso nel tempo, il precedente più significativo è quello del 18 maggio 2016 quando a scendere in piazza a Campobasso furono oltre 6000 persone che all’epoca manifestarono contro la riforma sanitaria voluta dall’allora Presidente Paolo Di Laura Frattura e appoggiata dal governo regionale del tempo.

Adesso a scendere in piazza, facendo una valutazione ponderata, saranno ancora più persone rappresentate dai sindaci della Regione che il prossimo martedì 18 aprile alle 10,30 si sono dati appuntamento a Roma per difendere la Sanità molisana. Difenderla da una crisi strutturale che perdura da decenni e per la quale si richiedono interventi straordinari di carattere economico, strategico e organizzativo.

Ad organizzare la manifestazione, che verrà aperta da un sit-in davanti al Ministero, è stata la conferenza dei Sindaci presieduta dal primo cittadino di Agnone, Daniele Saia.

Tra i temi da affrontare c’è anche quello dell’edilizia sanitaria, come sottolinea il sindaco di Campobasso, Rpoberto Gravina, per il quale oltre a interventi strutturali sul cardarelli occorre mettere in funzione con urgenza l’eliporto presso il nosocomio del capoluogo.

Tra gli ospedali che hanno ricevuto maggiori tagli, con 50 posti letto persi nel corso del tempo, c’è il San Timoteo di Termoli. Ribadita dal sindaco della cittadina adriatica, Francesco Roberti, la necessità di una inversione di tendenza.

Per Piero Castrataro, sindaco di Isernia, una delle priorità è rappresentata dalla chiusura della fase di commissariamento. I risultati sono fallimentari. Lo stato, dice, si assuma le proprie responsabilità, dice.