E’ uno dei pallini dell’amministrazione a guida 5 stelle. Rimettere a posto la questione del traffico cittadino, in correlazione con la tutela dell’ambiente.

A Campobasso, città stratificata dal punto di vista urbanistico e da decenni senza un piano regolatore, la questione è da sempre spinosissima.

Il tratto più evidente degli ultimi mesi, tracciato da palazzo San Giorgio, è rappresentato dall’abbattimento di una dozzina di pini secolari lungo via Garibaldi per migliorare il marciapiede. Diciamo per poche decine di passanti al giorno.

Giustificazione, le radici degli alberi, compromettevano la sicurezza della strada.

Nelle ultime settimane è ripreso il dibattito sulla ZTL, la zona a traffico limitato che dovrebbe interessare una parte del centro storico. Via Marconi, Via Sant’Antonio Abate e traverse, innanzitutto. Ma l’uso del condizionale non è casuale, considerato che la stessa maggioranza non ha una linea comune.

Nella commissione consiliare, il capogruppo dei Cinque Stelle Antonio Vinciguerra ha fatto sapere che la Ztl dovrebbe essere attiva 24 ore su 24. Ma non tutti la pensano così.

C’è chi propone di attivarla solo nelle ore lavorative, chi invece solo la sera.

Quindi le difficoltà a trovare la quadratura del cerchio attorno alla chiusura al traffico di alcune zone del centro agitano i sonni dell’assessore Cretella che della ZTL ha fatto una vera bandiera.

A guadagnarci, dicono i contrari sarebbero solo i residenti che, avendo accesso alle strade chiuse alla circolazione, troverebbero più facilmente parcheggio. Ma il vantaggio potrebbe essere addirittura effimero, perché con una scarsa circolazione le case e i locali che ancora resistono e che da qualche anno sono riusciti a rendere vivo e vivibile il borgo medioevale, perderebbero valore. L’area della Ztl rischia insomma di far tornare il borgo antico un quartiere dormitorio, un salto all’indietro di qualche decennio.

Tutte le grandi città hanno la Ztl. È il mantra ripetuto dalla maggioranza. Ma Campobasso non è una città turistica e la questione della limitazione al traffico potrebbe essere risolta ampliando la zona pedonale ad altre strade del centro. Il dibattito è partito e a giudicare dalle prime reazioni il percorso della Ztl comincia decisamente in salita.