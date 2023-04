A Termoli si riparte dal tunnel. O forse no. Comunque un progetto monumentale che ha scatenato negli ultimi anni polemiche e ricorsi giudiziari.

Ai quali il Consiglio di Stato ha messo la parola fine, giudicando inammissibile quello proposto dal Comitato che si oppone alla costruzione della galleria e del connesso parcheggio sotterraneo a più piani.

Secondo i giudici di palazzo Spada, il Comitato non era in possesso dei requisiti di legittimità per impugnare la sentenza del Tar del Molise.

In primo grado, il tribunale amministrativo, aveva annullato gli atti del procedimento urbanistico, giudicandoli insufficienti. Il Comune di Termoli e l’impresa De Francesco, nel 2016 avevano firmato la convenzione per l’opera. Il finanziamento di 5 milioni di euro già nelle casse della Regione. Se i soldi non hanno cambiato destinazione, e se la ditta non dovesse decidere di percorrere altre strade, i lavori potrebbero addirittura cominciare.

Ma i contatti che sono comunque continuati tra le parti, potrebbero comunque accontentare i comitati che contestano la galleria e la stessa amministrazione ora guidata dal centro destra. Quando era opposizione alla giunta Sbrocca, anche Roberti aveva dichiarato la sua contrarietà al tunnel. La galleria, dunque, potrebbe essere messa in archivio, utilizzando i fondi della Regione per il parcheggio sotterraneo a 5 piani da 545 posti auto. Il Comune investirebbe nel capitolo del decoro urbano altri 5 milioni disponibili per realizzare ilp arco adiacente a piazza Sant’Antonio e il Teatro a pozzo dolce.

Una soluzione che metterebbe a questo punto tutti d’accordo. La ditta De Francesco realizzerà gran parte del progetto iniziale. Il Comune avrà parcheggio e arredo urbano e un nuovo teatro. I Comitati avranno vinto la battaglia contro il tunnel, anche se il Consiglio di Stato ha giudicato inammissibile il loro ricorso. Un finale perfetto che comunque va ancora scritto. Comune e impresa dovranno sedersi attorno a un tavolo nei prossimi giorni. Ma il più sembra fatto.