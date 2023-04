E’ di qualche giorno fa la notizia di altri 3 ragazzini, tra i 15 e i 16 anni, denunciati a Campobasso per estorsione nei confronti di un coetaneo, minacciato e anche picchiato se non avesse consegnato loro soldi. Fatti che, risulta dalle indagini della Squadra Mobile del capoluogo, risalgono a fine 2022.

Un fenomeno, quello delle cosiddette baby gang, come sono state definite, che ha destato e desta preoccupazione in città, considerati gli episodi che si sono verificati negli ultimi due anni. Infatti la Polizia del capoluogo ha identificato e denunciato più di una decina di ragazzini, minorenni all’epoca dei fatti, che si sono resi protagonisti di minacce e violenze nei confronti di coetanei ma anche di adulti, in alcuni casi genitori delle vittime. Sono circolati filmati forti, con scene violente, finiti nelle mani degli inquirenti e diventati oggetto di indagine. Vicende per le quali diversi ragazzi sono finiti davanti ai giudici del Tribunale per i minorenni.

Sabato 15 aprile sono fissate le udienze durante le quali il collegio giudicante presieduto dal giudice Prospero Petti è chiamato a decidere sulle richieste di messa alla prova per i minori imputati avanzate dai loro avvocati difensori. Il Pubblico Ministero è Rossana Venditti.

Udienze che si terranno, in via eccezionale, nel Tribunale di Viale Elena che ha spazi più idonei, considerato il numero delle parti in causa.