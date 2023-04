Una Pasqua all’insegna della Pace, gli auguri dell’Amministrazione comunale di Trivento. Il sindaco Pasquale Corallo formula gli auguri di buona Pasqua ed auspica per tutti pace, salute e serenità. Una Pasqua all’insegna della pace, tanto auspicata dopo più di un anno di guerra in Ucraina, che ripropone quotidianamente immagini di profondo sconforto. Intanto, il programma pasquale della Curia trignina procede, con una larga partecipazione dei fedeli: dopo la solenne liturgia della Passione del Signore, con la Processione del Cristo morto e dell’Addolorata, del venerdì santo, per oggi Sabato Santo, 8 aprile 2023, il programma apre alle ore 8.00, Mattutino e Lodi nella Cripta della Cattedrale; alle ore 20.30, Confessioni; alle ore 21.30, Santo Rosario; alle ore 22.00, Solenne Veglia: “È la Pasqua Del Signore”. Domenica di Pasqua “Resurrezione del Signore”, 9 aprile 2023, alle ore 8.00, Santa Messa; alle ore 11.00, S. Messa Pontificale nella Risurrezione del Signore; alle ore 18.00, Santo rosario; alle ore 18.30, Santa messa. Infine, per lunedì 10 aprile 2023, l’Ottava di Pasqua, ore 8.00, Santa messa; ore 18.00, Santo rosario; ore 18.30, Santa messa.