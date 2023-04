Tra qualche giorno sarà interrotto il flusso idrico irriguo, i danni all’adduttore del Liscione sono notevoli, così come le conseguenti perdite di acqua. E’ richiesto quindi un intervento di manutenzione importante. Per le aziende agricole e quelle del Cosib che già vivono generali difficoltà ora la preoccupazione aumenta. Il flusso verrà bloccato per questi interventi che più saranno rapidi meno le aziende patiranno i danni.

Nelle scorse ore l’assessore regionale all’agricoltura Nicola Cavaliere, ha chiesto a Molise Acque di ottimizzare gli interventi. “Le aziende agricole hanno bisogno di acqua per gestire in modo efficace la propria attività -ha commentato Cavaliere – per questo ho chiesto alla governance di Molise Acque di organizzare i lavori programmati, raddoppiando i turni di lavoro, al fine di ridurre drasticamente le giornate di sospensione dell’erogazione idrica. È impensabile chiudere i rubinetti per tanti giorni ai nostri imprenditori e creare danni alle produzioni agricole in un periodo così delicato”.

D’altro canto resta il problema delle tariffe sull’acqua che il comitato di agricoltori del Basso Molise reclama da mesi. Il grido di allarme lanciato nel giorno dell’ultima seduta di consiglio regionale pare sia rimasto inascoltato.