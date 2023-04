Trivento con la “Pasquetta in piazza”: la Pro loco Terventum chiama a raccolta la cittadinanza. La Pro loco Terventum, con direttivo da poco rieletto, invita tutta la cittadinanza a festeggiare il giorno di pasquetta in piazza Fontana a Trivento. Gli organizzatori fanno sapere che su ordinazione sono disponibili panche e bracieri. In caso di cattive condizioni meteo, la giornata di festa si terrà presso i locali del Centro Polifunzionale comunale. “Pasquetta in piazza” ha ricevuto il patrocinio del Comune di Trivento. Per informazioni si può contattare direttamente il neo presidente della Pro loco, Iole Panzetti al cellulare 348.6590478.