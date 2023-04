Inchiesta Drug Market che nel 2019 portò a 11 misure cautelari delle quali 4 in carcere e 7 ai domiciliari. Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti, questa l’accusa. Un’operazione antidroga condotta dai Carabinieri del capoluogo che effettuarono diverse perquisizioni tra Campobasso, San Severo e Caserta. Le indagini permisero di scoprire che esponenti di due famiglie smerciavano droga nel capoluogo all’interno dei loro appartamenti. I cosiddetti vertici e altre persone attinte misure cautelari hanno avuto condanne importanti con il rito abbreviato rideterminate in appello. Oggi sono stati processati gli indagati per i quali gli avvocati avevano optato per il rito ordinario. Tre le assoluzioni con formula piena. “Siamo soddisfatti – hanno commentato gli avvocati difensori Silvio Tolesino e Antonio Sellitto – perchè abbiamo dimostrato le nostre ragioni in dibattimento”. Due due le condanne a 6 mesi. Il Pubblico Ministero era Francesco Santosuosso e il giudice Barbara.