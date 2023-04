Diocesi di Trivento, al via le solenni celebrazioni del Triduo Pasquale. La Diocesi trignina ha pubblicato il programma per le celebrazioni pasquali. Oggi 6 Aprile 2023, Giovedì Santo, alle ore 10.30 si terrà la Messa Crismale in Cattedrale. Alle ore 18.30 il Santo Rosario; alle ore 19.00 la Santa Messa in “Coena Domini”; alle ore 22.00, l’Adorazione Eucaristica nella Cripta della Cattedrale. Domani, Venerdì Santo, 7 Aprile 2023: alle ore 8.00, Mattutino e Lodi nella Cripta della Cattedrale; alle ore 16.00, Santo Rosario in Cattedrale; alle ore 16.30, Solenne Liturgia della Passione del Signore Processione del Cristo morto e dell’ Addolorata. Sabato Santo, 8 aprile 2023, alle ore 8.00, Mattutino e Lodi nella Cripta della Cattedrale; alle ore 20.30, Confessioni; alle ore 21.30, Santo Rosario; alle ore 22.00, Solenne Veglia: “E’ la Pasqua Del Signore”. Domenica di Pasqua “Resurrezione del Signore”, 9 aprile 2023, alle ore 8.00, Santa Messa; alle ore 11.00, S. Messa Pontificale nella Risurrezione del Signore; alle ore 18.00, Santo rosario; alle ore 18.30, Santa messa. Infine, per lunedì 10 aprile 2023, l’Ottava di Pasqua, ore 8.00, Santa messa; ore 18.00, Santo rosario; ore 18.30, Santa messa.