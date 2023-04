Estorsione in concorso tra loro ai danni di un coetaneo. Accusa pesante quella per tre ragazzini, adolescenti tra i 15 e 16 anni, di Campobasso, denunciati alla Procura del Tribunale dei Minorenni dagli agenti della Squadra Mobile del capoluogo, dopo alcuni mesi di indagini accurate.

Una baby gang che – è emerso dalle indagini della Polizia – tra novembre e dicembre dello scorso anno ha agito minacciando e anche picchiando la vittima: un ragazzo anch’egli adolescente e di Campobasso. I tre gli chiedevano denaro e lui non poteva rifiutarsi di consegnarlo: minacce e botte altrimenti. Il ragazzino viveva nel timore – hanno fatto sapere dalla Questura– tanto che in un caso, alla sola vista dei tre, impaurito, ha consegnato altri soldi a uno di loro, senza che questi neanche avesse bisogno di usare la forza”.

Alcuni dei minorenni indagati erano già stati segnalati per episodi simili e uno di loro, da gennaio, è destinatario di un provvedimento cautelare per il quale è stato collocato in una comunità educativa.

Purtroppo in città, come noto, non è il primo fatto di cronaca che vede coinvolti ragazzini che picchiano coetanei ma anche persone adulte. Per alcuni la vicenda è finita in Tribunale del Minorenni. Udienza il 22 aprile.

Dalla Polizia di Stato l’invito ai cittadini a segnalare subito simili episodi oltre che attraverso i consueti canali, come il numero di emergenza 113, anche utilizzando l’applicazione per smartphone “Youpol”, che consente l’intervento immediato degli agenti.