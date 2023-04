Lavori di ampliamento e adeguamento della Scuola dell’infanzia, la giunta comunale di Trivento approva il progetto definitivo. Nel mese di ottobre dello scorso anno, con Decreto del Direttore generale e coordinatore dell’Unità di missione per il Piano Nazionale Ripresa e Resilienza, sono state approvate le graduatorie definitive in cui il Comune di Trivento è stato ammesso a finanziamento per il seguente intervento: Lavori di ampliamento adeguamento impiantistico e funzionale della Scuola materna in via Acquasantianni, per un importo pari ad euro 511.200,00. Inoltre, è stato ammesso a finanziamento anche la realizzazione di una nuova struttura da destinare ad asilo nido in corso G. Marconi, per un importo pari ad euro 1.115.000,00. Nell’ultima seduta dell’esecutivo comunale di Trivento, è stato approvato il progetto definitivo, relativo al primo intervento preannunciato, vale a dire per i “Lavori di ampliamento, adeguamento impiantistico e funzionale della Scuola dell’infanzia situata in Via Acquasantianni nel Comune di Trivento” finanziato dall’Unione europea – Next Generation EU, nell’ambito del Piano Nazionale Ripresa e Resilienza.