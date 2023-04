Una storia che emoziona. Un ragazzo che arriva dal Giappone in Molise e vuole conoscere la storia della sua famiglia che risale a oltre 200 anni. Tutto inizia a Roccavivara.

In una linea ininterrotta, di padre in figlio, un giovane studente di nome Taiyo Centofanti, nato a Londra, ma ora residente a Tokyo, discendente dei Centofanti di Roccavivara, è tornato alle origini dopo oltre duecento anni, manifestando il suo vivo interesse a visitare Roccavivara con suo padre, Francisco, e i suoi nonni, come un modo per realizzare il suo sogno di raggiungere le sue radici italiane che risalgono al 1789.

I suoi nonni lo hanno accompagnato, hanno visitato tutti i luoghi meravigliosi poiché Taiyo è affascinato dalla storia, e si è divertito molto a visitare Roccavivara, che ha avuto un grande effetto emotivo su questo ragazzo che presto diventerà un uomo.

“Ringraziamo tutte persone che abbiamo incontrato nel Municipio di Roccavivara, per la loro gentilezza e ospitalità” scrivono Taiyo, il papà e i nonni.