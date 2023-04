I bambini hanno disegnato la Pace, su iniziativa della Pro loco Terventum. Si è tenuto nel fine settimana l’evento voluto dalla Pro loco di Trivento, presso il Centro polifunzionale comunale. Un momento ricreativo, interamente dedicato ai più piccoli, con alcuni momenti di riflessione sulla imminente Pasqua e sul concetto della Pace. Argomento particolarmente sentito, considerato l’evento bellico in Ucraina, che oramai si protrae da oltre un anno. I bambini intervenuti hanno realizzato numerosi disegni che hanno messo in evidenza quanto il desiderio di Pace sia vivo anche nei più piccoli, coinvolti anche emotivamente e quotidianamente dalle notizie provenienti dal fronte. Al termine della giornata, il presidente Iole Panzetti ha colto l’occasione per presentare il nuovo direttivo, da poco eletto, ha ringraziato tutti coloro che si sono messi a disposizione per la riuscita della manifestazione e, infine, ha rimandato al prossimo appuntamento con la “Pasquetta in piazza”: per il giorno 10 aprile, con inizio alle 12:30, presso piazza Fontana, la Pro loco ha il piacere di invitare i cittadini per una festa comune. Saranno messe a disposizione panche e bracieri. Per informazioni e prenotazioni si potrà contattare il presidente Panzetti al 348.6590478. Evento patrocinato dal Comune di Trivento.