La preziosa reliquia della Santa Spina portata in processione dai fedeli di Trivento per la protezione dal terremoto. Un’antica tradizione religiosa, vuole la processione dell’Addolorata, il venerdì che precede la Domenica delle Palme. Durante questa celebrazione, viene esposta la preziosissima reliquia della Santa Spina della Corona di Cristo sulla Croce e quest’anno, in via del tutto eccezionale, è stata portata in processione “a mezza terra”, assieme alla Madonna Addolorata. Il celebrante, don Beniamino Ciolfi, ha chiesto alla Santa Spina di intercedere e proteggere dal terremoto, dopo gli ultimi eventi sismici. La Santa Spina è la preziosa reliquia che la Chiesa di Trivento conserva da ben 400 anni. Durante la Settimana Santa, si verifica puntuale il cosiddetto miracolo della Santa Spina: dal colore legno originario diventa color porpora per ricordare il martirio e la Passione di Cristo Re. La Spina fu fatta dono dalle suore dell’ordine delle Clarisse, in servizio presso il monastero di Rosello, paese del vicino Abruzzo appartenente alla diocesi trignina. Prima del loro definitivo trasferimento di sede a Castel di Sangro, le Sorelle salutarono il vescovo di Trivento, l’allora Giulio Cesare Mariconda (sulla Cattedra che fu anche di san Casto dal 1582 al 1606), portando in dono la Spina Santa, ricevuta a loro volta dal Signore di Rotello di ritorno dalla Crociata in Terra Santa. I crociati, secondo un rito allora vigente, dividevano ogni spina della corona di Cristo in quattro parti, prendendone ognuno una sezione per poi riportarla presso la propria Chiesa d’origine.