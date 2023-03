Memorie nel Tempo, protagonista l’Associazione “Un Filo che Unisce” di Trivento. Si terrà il prossimo mercoledì 22 marzo, preso la biblioteca del Consiglio regionale del Molise, in via IV Novembre a Campobasso, la manifestazione “Memorie nel Tempo – I salotti di ArTaMo”. Tra gli invitati, l’Associazione “Un Filo che Unisce” di Trivento, con il tema “Uncinetto: il valore aggiunto nelle collettività femminili”; l’Associazione “La Montagna”, con il tema “La sartoria artigianale in uso nel primo ventennio del XX secolo a Campobasso”; la designer Donatella Di Lallo che interverrà sul tema “Carta, tessuti e filati in riciclo per la moda”. Per i saluti istituzionali, interverrà il Presidente del Consiglio regionale, Salvatore Micone. Modera l’incontro, ad ingresso libero, Maria Grazia La Selva, Presidente ArTaMo.