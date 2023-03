Sulla vertenza Vibac entro marzo sarà convocato il tavolo ministeriale. Il senatore Costanzo Della Porta in sala consiliare nell’incontro voluto dal sindaco Francesco Roberti con maestranze dell’azienda del nucleo di Termoli e sindacati aveva garantito l’impegno. E proprio ieri ha avuto un confronto costruttivo con il Sottosegretario del ministero dell’impresa e del Made in Italy, Fausta Bergamotto. “Fiduciosi di poter trovare una soluzione, a stretto giro, per i lavoratori – ha detto Della Porta – e le loro famiglie”.

Il senatore molisano ha così veicolato la richiesta di convocazione di un tavolo ministeriale su cui discutere a livello nazionale della vertenza Vibac, che vede a rischio 126 dei 142 lavoratori, su cui è stata annunciata la procedura di licenziamento.

Ora il ministero convocherà sindacati, azienda, Cosib, Comune di Termoli, Regione Molise, e la stessa delegazione parlamentare molisana a fine marzo.

del 70% e la nicchia che ancora resta è appannaggio di competitor dalla maggiore produttività, ossia da chi riesce ad avere margini, rispetto al costo di produzione su cui pesa proprio quello occupazionale. Tuttavia, la porta non è stata chiusa, ma sarebbe stato mostrato interesse, verso possibili exit strategy della crisi, da percorrere con forme di rilancio attraverso Zes, Pnrr e misure

Lo stesso numero 1 della Vibac, Pietro Battista, al telefono con il sindaco Roberti e a confronto online con i sindacati aveva espresso la necessità di un intervento del governo. Aveva confermato le procedure di licenziamento parlando di un crollo del mercato del 70 per cento. Aveva però mostrato interesse per uscire dalla crisi di un strategia da percorrere con forme di rilancio come Zes e Pnr.

Si era detto pronto al confronto al ministero. Confronto che sarà convocato.