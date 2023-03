Accogliente, sorridente, premuroso. Si è intrattenuto oltre un’ora con il sindaco di Termoli Francesco Roberti, il vescovo Gianfranco De Luca, il parroco don Benito Giorgetta. Papa Francesco ha saputo ancora una volta emozionare. Li ha ricevuti in udienza privata, ha voluto conoscere i particolari del ricco programma di iniziative che vivrà la comunità di Termoli per il quarantennale della visita di Papa Giovanni paolo II.

Il Pontefice ha poi benedetto la prima pietra che sarà posta come simbolo della struttura di inclusione, per i più fragili, per i disabili, per le persone sole, che sorgerà nella città adriatica.

Un benefattore ha donato diverse centinaia di migliaia di euro per costruire il villaggio Laudato Sì, la struttura per le persone più in difficoltà. Un dono grandissimo. “Noi ci adoperiamo per realizzarlo al più presto però – ha detto il vescovo – c’è bisogno di partecipazione perché sia espressione di una società”. Il desiderio di una valanga di donazioni. L’incontro con Papa Francesco ha toccato le corde del cuore.

L’allora Papa Giovanni Paolo II il 19 marzo del 1983 nella sua indimenticabile visita a Termoli usò parole forti, che tornano d’attualità e si legano alla richiesta di Papa Francesco di un patto educativo globale per una società che ha bisogno di padri. Una crisi di valori, di lavoro e tensioni sociali. Scenari di 40 anni fa che oggi si ripropongono.