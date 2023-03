Distretto del Cibo Olio Evo Molisano, l’incontro territoriale di presentazione si terrà a Roccavivara. Si terrà il prossimo 28 marzo a Canneto, nel territorio di Roccavivara, l’incontro territoriale sul Distretto del Cibo Olio Evo Molisano. A farlo sapere è il presidente Luigi di Majo in questa nota, “il Distretto è lo strumento, come forse già sapete, attraverso il quale si possono ottenere finanziamenti per interventi nelle attività di produzione del cibo e dell’olio. Noi abbiamo predisposto un progetto atto ad impiantare nuovi uliveti, a ristrutturare quelli in produzione ed a recuperare quelli abbandonati, nonché ad innovare tecnologicamente i frantoi che ne avessero bisogno, al fine di ottenere un olio di alta qualità che possa essere collocato sul mercato a prezzi adeguati e più vantaggiosi per tutti i protagonisti della filiera anche tramite una adeguata ed efficace promozione finanziata al cento per cento. Il nostro programma ha già avuto l’adesione di oltre cento produttori ed ora vogliamo sensibilizzarne altri delle varie zone anche attraverso l’intervento di esperti, coordinati dal professor Antonio De Cristofaro dell’Università degli Studi del Molise, e dei responsabili delle Organizzazioni Professionali Agricole. Prevediamo, pertanto, di tenere degli incontri informativi per aree omogenee secondo la seguente calendarizzazione: Riccia il 14 marzo p.v. al quale seguiranno altri incontri a Pozzilli il 21 marzo, a Roccavivara (Canneto) il 28 marzo, a Larino il 4 aprile ed a Guglionesi il 18 aprile. In tali occasioni vorremmo coinvolgere tutte le aziende eventualmente interessate a questo progetto – chiude il presidente Luigi di Majo – e contiamo molto sulla vostra partecipazione per la sensibilizzazione degli imprenditori della vostra zona e per informarVi su tutti gli aspetti dell’iniziativa”. Fanno parte del territorio di Roccavivara i seguenti comuni: Montefalcone nel Sannio, San Felice del Molise, Castelmauro, Acquaviva Colle Croce, Bagnoli del Trigno, Civitacampomarano, Castellino del Biferno, Montemitro, Lucito, Castelbottaccio, Salcito, Trivento, Poggio Sannita.