La vertenza Vibac di Termoli deve spostarsi necessariamente e subito sul tavolo del Ministero per le imprese. È emerso questo dall’incontro convocato in Comune dal sindaco Francesco Roberti con i sindacati e i lavoratori che sono in cassa integrazione da 15 mesi.

Al centro della vicenda i 126 licenziamenti annunciati dall’azienda. L’esito di questo confronto sarà veicolato anche nell’esame congiunto che si terrà domani pomeriggio in videoconferenza tra le parti sociali e la proprietà.

Al tavolo in comune hanno partecipato anche il presidente del Cosib, Roberto Di Pardo e il senatore Costanzo Della Porta che si farà portavoce delle richieste al Ministero.