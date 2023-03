La Giunta regionale perde un altro pezzo. Dopo quelle di Vincenzo Niro, che ha poi spiegato le sue ragioni, sul tavolo del Governatore Donato Toma sono arrivate anche le dimissioni di Filomena Calenda, assessore al lavoro e al sociale. Con una lettera ha motivato anche lei la sua decisione. Quanto accaduto sulla scena politica regionale nelle ultime ore e “più in generale – ha scritto testualmente – le scelte adottate riguardo l’ospedale Veneziale di Isernia, non possono lasciarmi indifferente”.

Calenda ha ringraziato Toma per la fiducia nel chiamarla a ricoprire il ruolo di Assessore regionale. “Nei due anni del mio mandato – ha sottolineato – ho speso tutto quanto era nelle mie forze per onorare tale fiducia, migliorare questa Regione e mettermi a servizio dei cittadini. Ma dopo aver attentamente riflettuto su quanto sta accadendo – ha continuato Filomena Calenda – sento in coscienza di non poter più accettare né condividere un tale percorso”.

Le dimissioni, dunque, alla luce anche della nuova delibera del Direttore Generale facente funzioni dell’Asrem Evelina Gollo che conferma la sostituzione del primario di chirurgia del Veneziale, Gianni Vigliardi con Guido Sciaudone. In sostanza Gollo ha dato seguito alla decisione già presa dall’ormai ex direttore Florenzano, ma ha posticipato la data di inizio servizio, per il nuovo primario, al prossimo primo aprile.