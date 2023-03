Una sconfitta, quella maturata sabato contro l’Active Network che ha fatto perdere terreno al Circolo La Nebbia Cus Molise. Nonostante l’ultimo ko la classifica resta corta e tutto può succedere. “Sabato abbiamo perso una grande occasione – assicura il capitano dei rossoblù Antonio Di Stefano – perché con una vittoria avremmo fatto un bel passo avanti. Adesso dobbiamo cercare di fare più punti possibili nelle gare che restano da giocare e alla fine tireremo le somme”. Fare pronostici in un campionato equilibrato e difficile come questo è davvero complicato. “Siamo giunti ad un punto cruciale della stagione, nel quale i punti pesano tanto ed ogni squadra gioca al 110% per centrare i propri obiettivi. Questa è stata un po’ per tutti un’annata particolare, anche per via della riforma. Noi ci siamo trovati a dover fronteggiare problemi relativi ad infortuni e squalifiche che hanno ridotto l’organico e le rotazioni. Abbiamo cercato di fare sempre il massimo, l’impegno non è mai mancato ma non siamo riusciti a dare continuità alle prestazioni e ai risultati come avremmo voluto. Adesso è inutile pensare a quello che è stato – sottolinea ancora il numero 7 di Sanginario – bisogna concentrarsi e lavorare intensamente per questo rush finale che ci vedrà affrontare tre trasferte nelle ultime cinque giornate”. Per il Cln Cus Molise un finale di campionato con due soste (sabato 11 e sabato 25). “Da un punto di vista stop così ravvicinati non fanno bene perché si interrompe il ritmo partita – spiega il capitano – dall’altro ci permettono di ricaricare energie e condizione fisica in caso di infortuni. La prossima trasferta sul campo del Città di Massa non è per nulla agevole. Loro hanno la possibilità di accorciare sulla terzultima e al contempo, portando a casa i tre punti possono tenere a distanza il Prato che è cinque punti più giù. Dal canto nostro non possiamo comunque fare calcoli ma dobbiamo pensare esclusivamente a vincere ogni partita. A prescindere dall’avversaria”.