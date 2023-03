Appena le condizioni climatiche lo consentiranno saranno completati i lavori della pavimentazione della strada che conduce al Castello Monforte.

Lo ha annunciato nel corso dell’ultima seduta del Consiglio Comunale, l’assessore ai lavori pubblici.

I lavori eseguiti finora – ha spiegato Giuseppe Amorosa in risposta ad una interrogazione di Bibiana Chierchia – hanno riguardato la prima rampa e il primo tornante. Una zona interessata negli ultimi tempi da diversi smottamenti del terreno. E’ stato rifatto il muraglione che fiancheggia tutto il lato sinistro della strada che risale fino alla sommità della collina, che è stato ripulito e risistemato.

Lavori effettuati sia con i mezzi che a mano, che hanno richiesto tempo non solo per le condizioni critiche del clima invernale, ma anche per l’impossibilità di chiudere del tutto la strada.

L’impresa stessa che sta realizzando pavimentazione e marciapiedi, ha richiesto che le condizioni climatiche e le temperature consentano di completare i lavori al primo tornante.

Intanto, sempre per quanto riguarda il centro storico, è in programma per giovedì l’assemblea pubblica promossa dal Comune con i residenti nel borgo medievale per discutere del prossimo progetto della zona a traffico limitato, la cosiddetta ZTL

L’incontro è in programma alle 18.30 ed è aperto ai cittadini ai quali verranno illustrate le linee guida generali di quello che sarà il progetto della ZTL nel centro storico e raccogliere stimoli, suggerimenti e osservazioni dai residenti perottimizzare il successivo regolamento.