Il consigliere comunale di Fratelli d’Italia a Campobasso, Mario annuario, è tornato sulla questione parcheggi nel Centro Storico, anche alla luce della discussione in Commissione Mobilità sulla ZTL. “Ben venga regolamentare il traffico e i parcheggi – ha detto – ma è di fondamentale importanza ascoltare i residenti e le attività commerciali presenti nella zona, e giovedì ci sarà un incontro, per aprire con loro un dialogo, per eventuali proposte da attenzionare, così facendo da non creare in futuro difficoltà a chi vive e lavora nel centro storico. Un solo incontro non sarà sufficiente a risolvere i problemi – ha ribadito Annuario – con l’auspicio che si apra un vero e proprio confronto tra le parti e che l’amministrazione comunale possa dare importanza anche al decoro urbano, considerando che in quattro anni il borgo antico è stato dimenticato”.