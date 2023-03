Assemblea pubblica dell’Associazione centro storico Trivento. Panzetti: partire da una prospettiva diversa per il rilancio del nostro paese. Un’assemblea molto partecipata, tanti i cittadini che hanno voluto ascoltare le proposte e dare delle proprie indicazioni per il rilancio del centro storico e, più in generale, del paese. Il responsabile della neonata associazione Centro storico Trivento così si è espresso in merito, “Trivento, da un’analisi svolta, ha le carte in regola per potersi riscattare. È vero che come tante realtà delle aree interne soffre il fenomeno dello spopolamento ha detto Francesco Panzetti – ma stiamo registrando anche fenomeni in controtendenza, quali: un aumento delle attività commerciali; un fenomeno di immigrazione con la comunità argentina; tante associazioni che possono impegnarsi per il rilancio. Insomma, fenomeni in controtendenza che possono e devono essere messi a sistema. Quello che dobbiamo acquisire – ha concluso Panzetti – è imparare a pensare in modo diverso, acquisire una prospettiva diversa da quella che abbiamo. Solo così possiamo intraprendere un percorso costruttivo e, per quello che ci riguarda da vicino, iniziare a lavorare per il nostro Centro storico che è e deve rimanere il luogo identitario dell’intera comunità”.