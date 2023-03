Share on Twitter

Il sindaco di Termoli Francesco Roberti giovedì pomeriggio incontrerà le organizzazioni sindacali per discutere dei licenziamenti annunciati dalla Vibac, fabbrica della zona industriale che produce nastri adesivi. L’incontro, sollecitato dagli stessi sindacati, è in programma in municipio. La settimana scorsa la Vibac ha annunciato, con lettere ai dipendenti, che rimarranno solo 16 addetti nello stabilimento di Termoli, rispetto ai 142 attuali.