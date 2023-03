I punti interrogativi sono ancora tanti. Da una parte le grandi aspettative da un progetto senza precedenti nella storia della regione, dall’altra i timori per i troppi aspetti ancora da chiarire su quali saranno gli assetti futuri. Proprio per questo c’è grande attesa per l’incontro in programma per venerdì prossimo a Roma sulla Gigafactory che dovrà nascere a termoli nello stabilimento che fu Fiat. La riunione vedrà seduti allo steso tavolo i vertici di Acc, la Joint venture nata dal gruppo Stellantis con Mercedes e Total. Il mega impianto di batterie sarà il primo in Europa e nascerà appunto dalla trasformazione dello stabilimento Stellantis che attualmente produce motori e cambi per veicoli e autocarri. Le organizzazioni sindacali attendono il primo confronto con i vertici di Acc per discutere delle tappe dell’intero programma di riorganizzazione dello stabilimento di Termoli con particolare attenzione verso i lavoratori che dovranno essere riassorbiti da Acc. La questione legata agli operai rappresenta una priorità per le sigle sindacali nazionali e regionali. C’è poi sul tavolo anche la questione dei motori endotermici. Secondo un primo programma, il processo di trasformazione dell’impianto termolese ha visto a gennaio scorso l’acquisizione delle aree da parte di Acc mentre ad ottobre inizieranno i lavori nelle aree libere dalla attuale produzione con il modulo 1 e la costruzione della power solar unit che dovrà produrre energia rinnovabile con i pannelli solari. Nei primi 4 mesi del 2024, invece, è prevista la cessazione della produzione dei cambi mentre la discesa dei motori sarà graduale con il fire di cui è prevista la fine nel 2026 e i motori premium che proseguiranno ancora per qualche anno. A gennaio 2025 si prevede il riassorbimento di personale con una fase di formazione in Francia. Nell’ambito del progetto della Gigafactory, sarà istituito un Centro di ricerca e sviluppo in collaborazione con l’Università del Molise.